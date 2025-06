Mattarella tra Papa e Rondine Prima l’incontro in Vaticano poi in elicottero fino al borgo

Il meeting tra il Presidente Mattarella e Papa Francesco si trasforma in un simbolico viaggio da Roma a Rondine, un borgo che incarna la speranza di pace. In un'epoca segnata da conflitti globali, questo incontro ci invita a riflettere sulle sfide della convivenza. Un gesto potente che sottolinea l'importanza del dialogo in un mondo sempre più diviso. Scopri come la diplomazia può diventare un ponte verso un futuro migliore.

C’è un filo che lega il primo incontro tra Papa Leone e il presidente Mattarella e la sua visita a Rondine. Si gioca lungo l’asse Roma-Arezzo ma è come spalancare una finestra sul mondo attraversato dai conflitti, dilaniato dall’odio, in fiamme. Così tra Russia e Ucraina, Israele e Palestina e gli oltre cinquanta conflitti che distruggono vite e futuro. Mattarella atterra a Rondine venerdì subito dopo il colloquio privato con il pontefice in Vaticano, il primo tra due capi di Stato dall’elezione del pontefice. Ed è questa la novità che incrocia la visita alla Cittadella della Pace e l’abbraccio con i ragazzi che arrivano dai Paesi in guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mattarella tra Papa e Rondine. Prima l’incontro in Vaticano poi in elicottero fino al borgo

