Mattarella proclama Cavaliere dell’Ordine ' Al Merito della Repubblica Italiana' l' insegnante Angela Rosa

Un riconoscimento che celebra non solo un'insegnante, ma l'importanza del ruolo educativo nella società. Angela Rosa, insignita Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, rappresenta un esempio di dedizione e impegno. In un'epoca in cui l'istruzione è fondamentale per affrontare le sfide del futuro, la sua storia ispira una riflessione profonda sul valore del sapere. Scopri il suo percorso e lasciati coinvolgere dall'energia di chi crede nel potere dell'educazione!

Lunedì mattina, in occasione della cerimonia ufficiale dell'Anniversario della Fondazione della Repubblica in Piazza del Popolo, alla presenza delle autorità militari e civili, il prefetto Raffaele Ricciardi ha consegnato il relativo diploma di Cavaliere ad Angela Rosa, insegnante e volontaria.

