Mattarella | Inaccettabile affamare un popolo intero I palestinesi hanno diritto a una casa

Il presidente Mattarella ha alzato la voce contro l'ingiustizia. Durante il concerto per la Festa della Repubblica, ha dichiarato inaccettabile affamare un popolo intero, sottolineando il diritto dei palestinesi a una casa. Un messaggio che risuona forte in un contesto internazionale sempre più polarizzato, dove i diritti umani diventano un tema cruciale. La storia si scrive anche nei discorsi: un invito a riflettere e agire.

Un discorso che diventa politico. Quello che doveva essere un semplice saluto in occasione del concerto di ieri sera, 1 giugno, al Quirinale per la Festa della Repubblica, si è trasformato in un intervento dal forte impatto politico. Il presidente Sergio Mattarella, parlando di fronte al Corpo Diplomatico e ai vertici istituzionali italiani, ha espresso con fermezza la sua posizione su alcune delle crisi internazionali più gravi del nostro tempo. L'appello per Gaza: "Serve il cessate il fuoco". Mattarella ha lanciato un accorato appello per la popolazione civile della Striscia di Gaza, colpita duramente dal conflitto in corso: "Ridurre alla fame un'intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano ", ha detto con forza, chiedendo che l'esercito israeliano consenta immediatamente l'accesso agli aiuti umanitari.