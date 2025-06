Mattarella | Fame a Gaza disumana Israele apra la Striscia

Il presidente Mattarella ha lanciato un appello accorato sulla crisi umanitaria a Gaza, definendo la situazione "disumana". Le sue parole risuonano in un contesto globale sempre più attento alle ingiustizie sociali e alle emergenze umanitarie. In un momento in cui il mondo è chiamato a riflettere sui diritti umani, questo richiamo sottolinea l'urgenza di agire. Cosa faremo per dare voce a chi non ce l'ha?

Sono fortissime le parole arrivate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Gaza in occasione del tradizionale concerto in Quirinale per la festa della Repubblica. Davanti a tutto il Corpo diplomatico accreditato nel nostro Paese, alla premier Giorgia Meloni e al ministro degli. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Mattarella: "Fame a Gaza disumana. Israele apra la Striscia"

Leggi anche Mattarella: "Disumano ridurre alla fame l'intera popolazione palestinese. Preoccupa l'antisemitismo" - Il presidente Mattarella lancia un appello accorato: non si può ridurre alla fame l'intera popolazione palestinese.

