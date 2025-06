Mattarella difende Gaza | Disumano ridurre alla fame un’intera popolazione

Il Presidente Mattarella alza la voce: "È disumano ridurre alla fame un'intera popolazione." In un momento in cui le tensioni globali aumentano, il suo intervento incisivo sulla situazione a Gaza mette in luce una questione cruciale: la dignità umana. Con una forte condanna della condotta militare israeliana, il leader italiano richiama l'attenzione di tutti noi su come i conflitti non dovrebbero mai dimenticare le vite in gioco. È ora di ascoltare.

Con un intervento di straordinaria durezza e chiarezza, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a difesa della popolazione di Gaza, pronunciando parole mai così esplicite contro la condotta militare israeliana nella Striscia. Durante la cerimonia per la Festa della Repubblica al Quirinale, davanti ai diplomatici di tutto il mondo e alle più alte cariche dello Stato, il Capo dello Stato ha definito “disumano” l’assedio che sta riducendo alla fame l’intera popolazione palestinese. Un appello diretto all’esercito israeliano. Parlando alla presenza della Premier Giorgia Meloni e dei Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, Mattarella ha lanciato un appello diretto e senza precedenti all’esercito israeliano: aprire immediatamente le frontiere della Striscia di Gaza alle organizzazioni umanitarie internazionali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Mattarella difende Gaza: “Disumano ridurre alla fame un’intera popolazione”

Ne parlano su altre fonti

Mattarella bacchetta Israele per l'operato a Gaza, nell'appello alla pace la difesa del popolo palestinese. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mattarella, appello su Gaza: «Occuazione illegale. I palestinesi hanno diritto al loro focolare»

Da ilmessaggero.it: L’allarme, assordante, per la popolazione martoriata di Gaza. «Ridurre alla fame un’intera popolazione è disumano. I palestinesi hanno diritto al loro ...

Gaza, Mattarella: “Disumano ridurre i palestinesi alla fame, hanno diritto al loro focolare”

Segnala fanpage.it: Parlando agli ambasciatori in occasione del 2 giugno, il Capo dello Stato è intervenuto sulla crisi umanitaria a Gaza ...

Mattarella e il monito su Gaza: “Disumano ridurre alla fame un’intera popolazione”

Secondo msn.com: Il presidente della Repubblica ricorda che anche i palestinesi hanno diritto al loro focolare ed esprime preoccupazione per le manifestazioni di antisemitismo. Quindi l’invito a costruire la pace, “oc ...