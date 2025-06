Mattarella | Cessate il fuoco immediato a Gaza È disumano affamare un’intera popolazione

Il Presidente Mattarella lancia un appello urgente per un cessate il fuoco immediato a Gaza, sottolineando una crisi umanitaria senza precedenti. In un contesto globale sempre più attento ai diritti umani, le sue parole risuonano forti e chiare: affamare una popolazione non è mai una strategia difensiva, ma una violazione inaccettabile. È il momento di riflettere sulle conseguenze delle azioni politiche e sul valore della dignità umana.

Il Presidente della Repubblica chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza e denuncia la crisi umanitaria nella Striscia. Monito a Israele: «Affamare un popolo non è difesa, è violazione del diritto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mattarella: «Cessate il fuoco immediato a Gaza. È disumano affamare un’intera popolazione»

