Mattarella celebra il 2 giugno | Di fronte alle crescenti minacce serve cooperazione europea e atlantica

Il 2 giugno, Sergio Mattarella ha celebrato la Festa della Repubblica con un messaggio forte e chiaro: l'unità è fondamentale di fronte alle sfide globali. In un contesto internazionale sempre più complesso, la cooperazione tra Europa e Atlantico diventa cruciale. È interessante notare come il coinvolgimento delle donne nel voto nel 1946 segni non solo una conquista democratica, ma anche un passo decisivo verso un futuro di uguaglianza e partecipazione. Un motivo in più per celebrare!

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha depositato all'altare della patria una corona d'alloro al milite ignoto per la celebrazione della Festa della Repubblica. Era infatti il 2 giugno 1946, quando venticinque milioni di Italiani e italiane (era la prima volta per le donne) si recarono alle urne per votare l`Assemblea Costituente e per il referendum istituzionale che doveva decidere fra Repubblica e Monarchia. Il referendum bocciò con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui andarono circa 2 milioni di preferenze in meno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mattarella celebra il 2 giugno: “Di fronte alle crescenti minacce, serve cooperazione europea e atlantica”

