Mattarella appello su Gaza | Occupazione illegale I palestinesi hanno diritto al loro focolare

Il Presidente Mattarella lancia un appello urgente sulla situazione a Gaza, sottolineando come l'occupazione illegale privi i palestinesi del loro diritto fondamentale alla casa. In un contesto globale sempre più polarizzato, il suo richiamo alla dignità umana colpisce nel segno. La questione di Gaza non è solo geopolitica, ma tocca le corde della giustizia sociale. Riflessioni su diritti umani e solidarietà sono più che mai attuali.

L?allarme, assordante, per la popolazione martoriata di Gaza. «Ridurre alla fame un?intera popolazione è disumano. I palestinesi hanno diritto al loro focolare».. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Mattarella, appello su Gaza: «Occupazione illegale. I palestinesi hanno diritto al loro focolare»

