Mattanza alla Bolognina | coppia sgozzata e squartata in casa è caccia al terzo uomo

Un brutale duplice omicidio scuote Bologna, un territorio già segnato da tensioni sociali e criminalità. In piena Bolognina, due uomini sono stati trovati in casa loro, vittime di una violenza inusitata. Ma la vera inquietudine nasce dalla ricerca di un terzo uomo coinvolto. Cosa si nasconde in queste mura? Questo delitto ci invita a riflettere su come la sicurezza nelle nostre città sia sempre più fragile.