Material 3 Expressive arriva su Google Foto portando con sé due belle novità

Il nuovo design Material 3 Expressive sbarca su Google Foto, portando freschezza e funzionalità! La versione 7.30 su Android introduce due novità che rivoluzionano la tua esperienza fotografica. In un'epoca in cui l'estetica delle app è cruciale per catturare l'attenzione, queste innovazioni non solo abbelliscono, ma semplificano anche l'organizzazione delle tue immagini. Scopri come il design può trasformare la tua vita digitale!

La versione 7.30 di Google Foto su Android riceve le prime novità con il nuovo design Material 3 Expressive.

