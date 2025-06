Materazzi | PSG-Inter? Perso con dignità Anche io sono partito dal 5 maggio

Marco Materazzi, intervistato da Sky Sport, ha commentato con dignità la sconfitta dell'Inter contro il PSG in finale di Champions League, ricordando il suo stesso percorso, partito dal 5 maggio. In un momento in cui le squadre italiane cercano di riconquistare la gloria europea, le parole di Materazzi sottolineano l'importanza di affrontare le sfide con coraggio e resilienza. Un messaggio che risuona forte in un calcio in continua evoluzione.

Intervistato a Sky Sport, Marco Materazzi ha parlato della clamorosa sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League contro il PSG. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Materazzi: “PSG-Inter? Perso con dignità. Anche io sono partito dal 5 maggio”

