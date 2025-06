Materazzi commenta su Instagram la disfatta in Champions League | Noi del Triplete in campo con i ragazzi

Marco Materazzi non si tira indietro e, su Instagram, risponde alla delusione dei tifosi interisti dopo la finale di Champions League. "Noi del triplete in campo con i ragazzi", scrive, un richiamo al passato glorioso che invita alla riflessione. In un'epoca in cui la resilienza è fondamentale, l’ex difensore ricorda che ogni caduta può essere un trampolino per il futuro. E questa potrebbe essere l’occasione per rinascere più forti!

Marco Materazzi è stato uno dei pochissimi illustri interisti ad aver commentato la disastrosa finale di Champions League sui social. A due giorni di distanza dal disastro dell’Inter in finale di Champions League contro il PSG, per moltissimi è ancora difficile trovare le parole giuste. Gli unici giocatori nerazzurri ad aver commentato la partita sui social sono stati Pavard e Frattesi, solo silenzio da parte di tutti gli altri tesserati e di moltissimi tifosi. Poche ore fa, alla breve lista di personalitĂ illustri nel mondo dell’Inter ad aver commentato la pessima serata di Champions League, si è comunque aggiunto Marco Materazzi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Materazzi commenta su Instagram la disfatta in Champions League: «Noi del Triplete in campo con i ragazzi»

