Massimiliano Gallo | Vincenzo Malinconico 3 certo che ci sarà Sto girando Imma Tataranni e poi mi vedrete ne La Scuola | VIDEO

Massimiliano Gallo, protagonista indiscusso del panorama televisivo italiano, si è aggiudicato il Nastri d’Argento per “Questi Fantasmi”, portando sullo schermo l'eredità di Eduardo De Filippo. Con il suo talento, ha catturato il cuore del pubblico, mentre i fan aspettano con ansia le nuove stagioni di “Imma Tataranni” e “Vincenzo Malinconico”. Un appuntamento imperdibile per chi ama le storie che fanno riflettere. Non perdere la magia!

Massimiliano Gallo è uno dei protagonisti dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2025. L’attore, che era anche nella cinquina dei candidati con Vincenzo Malinconico e Imma Tataranni, è stato premiato per Questi Fantasmi. Ai nostri microfoni ci ha raccontato l’emozione di far rivivere una commedia di Eduardo, e di quando vedremo in tv le due serie amatissime dal pubblico Rai. Intervista all’attore Massimiliano Gallo ai Nastri d’argento Grandi Serie. Massimiliano Gallo è ‘il veterano’ dei Nastri d’Argento Grandi Serie. Quest’anno è stato premiato per ‘ Questi Fantasmi ‘, miglior Film tv, riadattamento della commedia di Eduardo De Filippo con la regia di Alessandro Gassman. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Massimiliano Gallo: “Vincenzo Malinconico 3 certo che ci sarà. Sto girando Imma Tataranni e poi mi vedrete ne La Scuola” | VIDEO

Ne parlano su altre fonti

Home Le interviste in esclusiva Massimiliano Gallo: “Vincenzo Malinconico 3 certo che ci sarà. Sto girando Imma...

Segnala superguidatv.it: Massimiliano Gallo: "Vincenzo Malinconico 3 certo che ci sarà. Sto girando Imma Tataranni e poi mi vedrete ne La Scuola, serie Netflix" | VIDEO ...

Massimiliano gallo premiato ai nastri d’argento grandi serie 2025 per questi fantasmi di eduardo de filippo

Secondo gaeta.it: Massimiliano Gallo vince ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2025 per "Questi Fantasmi" di Eduardo De Filippo, anticipa nuovi ruoli su Rai e Netflix e la terza stagione di "Vincenzo Malinconico".

Torna Vincenzo Malinconico ed è più vero che mai (parola di Massimiliano Gallo): anticipazioni prima puntata

style.corriere.it scrive: Chi è Vincenzo Malinconico e gli altri personaggi fissi della serie di rai 1 Vincenzo Malinconico (Massimiliano Gallo) è un avvocato civilista di Salerno, ma la sua carriera non è mai davvero ...