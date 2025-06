Massara Juventus può decollare | è molto stimato da Comolli spunta anche un retroscena che lo avvicina ai bianconeri! I dettagli

La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia e Massara potrebbe esserne il protagonista. Molto stimato da Comolli, la sua figura si sta facendo sempre più concreta tra le fila bianconere. In un periodo di grandi cambiamenti nel calcio, il futuro del club potrebbe dipendere da scelte strategiche come questa. Un passo audace verso il rinnovo che promette di far sognare i tifosi!

e le ultimissime. Potrebbe decollare l’ipotesi Massara come nuovo direttore sportivo della Juventus, con il club che in questi giorni sta continuando la sua caccia sul mercato alla ricerca di una figura che possa sostituire Giuntoli. Secondo Tuttosport il dirigente è molto apprezzato dal nuovo dg bianconero Comolli. Inoltre avrebbe anche casa a Torino, fattore che potrebbe influire anche nella scelta del futuro dell’ex Milan. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Massara Juventus può decollare: è molto stimato da Comolli, spunta anche un retroscena che lo avvicina ai bianconeri! I dettagli

Leggi anche Juventus, Giuntoli trema: l’annuncio UFFICIALE su Massara - Frederic Massara è sempre più vicino alla Juventus, un annuncio che potrebbe stravolgere il futuro di Cristiano Giuntoli.

