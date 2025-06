Massaggio cardiaco per dieci minuti medico perugino in vacanza salva una donna travolta da un albero caduto

Un drammatico incidente si è trasformato in un atto eroico: Enrico Ramoni, medico perugino in vacanza a Venezia, ha messo in pratica le sue competenze salvando una donna travolta da un albero. Con dieci minuti di massaggio cardiaco e il supporto della moglie, tecnico di sala operatoria, hanno dimostrato come la preparazione professionale possa fare la differenza nei momenti critici. Un invito a riflettere sull'importanza di saper intervenire in situazioni d'emergenza!

Un medico perugino e la moglie, tecnico di sala operatoria, hanno salvato la donna che è rimasta schiacciata dall’albero caduto a Venezia. Enrico Ramoni, dottore perugino che lavora a Bologna, era in gita a Venezia con la famiglia, quando si è trovato di fronte alla scena seguente al crollo di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Massaggio cardiaco per dieci minuti, medico perugino in vacanza salva una donna travolta da un albero caduto

Leggi anche Bodybuilder collassa e muore durante una gara: inutili massaggio cardiaco e defibrillatore - Wanderson da Silva Moreira, un bodybuilder brasiliano di 30 anni, è tragicamente morto dopo essersi esibito in una gara.

Se ne parla anche su altri siti

Malore sul campo da tennis, lo salvano due medici soci; Si accascia in campo a soli 20 anni: il cuore non ha retto | Corsa disperata in ospedale; Tragedia alla festa di fine anno: studentessa muore per un malore a Somma Lombardo. 🔗Ne parlano su altre fonti

La rianimazione cardio polmonare o massaggio cardiaco è una manovra di primo soccorso che tutti dovremmo conoscere. Ecco come si fa

Riporta menshealth.com: Se il Dae è a portata di mano, usalo subito: nove persone su dieci ... il massaggio cardiaco. 6.CONTINUA LA RCP. La rianimazione cardio polmonare “solo con le mani” nei primi minuti dopo ...

Neonato di 10 giorni rischia di morire dopo la poppata, salvato dal massaggio cardiaco di 10 minuti. I genitori: «Un dono»

Scrive corrieredibologna.corriere.it: Nei giorni scorsi, un massaggio cardiaco di 10 minuti, praticato da un infermiere del 118 di Ferrara, ha contribuito a salvare la vita a un neonato di 10 giorni, che si era sentito male dopo la ...

Arresto cardiaco, agire subito può salvare una vita: ritorna “Viva”, settimana per la rianimazione cardiopolmonare

repubblica.it scrive: A patto di essere addestrato alla rianimazione con un breve corso (il BLSD o Basic Life Support Defibrillation): quella fondamentale, da fare subito è il massaggio cardiaco. Poi c’è l ...