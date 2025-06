’Massa è in forma’ Vetrina sui vari sport

La giornata di "Massa è in forma" ha illuminato la Partaccia con un caleidoscopio di sport, dal pattinaggio artistico al rugby, fino alla scuola di droni. Questo evento non è solo un palcoscenico per le discipline locali, ma rappresenta un trend sempre più forte: la promozione del benessere attraverso il movimento. Scoprire nuove passioni sportive può trasformare il tempo libero in un'opportunità di crescita. Non perdere l'occasione di trovare il tuo sport ideale!

Pattinaggio artistico e rugby, vela e tiro con l'arco, passando per pallavolo e scuola di droni. È stata una domenica diversa alla Partaccia, dove è andata in scena 'Massa è in forma', la tradizionale manifestazione-vetrina dedicata alla promozione delle attività sportive del territorio che dopo i successi delle edizioni autunnali ha avuto per la prima volta quest'anno una sua versione estiva. 23 le associazioni previste inizialmente dal Comune – che ha organizzato l'evento con il patrocinio del Coni e la sponsorizzazione di Fonteviva –, meno di una decina quelle presenti effettivamente alla Beach Arena, con via Baracchini, che avrebbe dovuto essere interamente chiusa al traffico, aperta nel tratto lato monti.

