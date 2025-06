Maschera della Scala licenziata per aver urlato Palestina libera | raccolta firme e flash mob

A Milano, la voce di una maschera del Teatro alla Scala risuona oltre i palchi: licenziata per aver chiesto "Palestina libera". Questo episodio accende un dibattito pi√Ļ ampio sui diritti di espressione e la libert√† artistica. Il Cub Scala lancia una raccolta firme e un flash mob, attirando gi√† 400 sostenitori. Un invito a riflettere su quanto il teatro possa essere un palcoscenico anche per le battaglie sociali. Unisciti a loro!

Milano, 2 giugno 2025 - Una raccolta firme e un flash mob in solidariet√†¬† per la maschera del Teatro alla Scala, licenziata per aver gridato ' Palestina libera '. Ad annunciare l'iniziativa √®¬†il Cub Scala. "I lavoratori della Scala hanno gi√†¬†raccolto 400 firme in solidariet√†¬†con la giovane maschera licenziata in seguito all'episodio del 4 maggio scorso quando, in sala la premier Meloni e il ministro Giorgetti, la studentessa ha tentato di srotolare una bandiera palestinese e ha fatto risuonare forte il grido 'Palestina libera'" si legge. L'episodio √® avvenuto durante la serata alla quale erano invitate numerose personalit√†, in occasione del meeting per l'Asian Development Bank. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it