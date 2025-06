Martina la bambina che disse no | anche Avellino urla di un Paese che non sa amare

...raccontare una storia di coraggio e speranza, quella di Martina, la bambina che ha detto "no" all'ingiustizia. In un contesto dove l'amore sembra spesso assente, le parole del prete risuonano come un eco potente. La sua testimonianza non è solo un appello alla comunità, ma un invito a riflettere sul potere della voce dei più giovani. A volte, un semplice "no" può riscrivere il destino di un'intera comunità.

Dal ventre antico di Avellino, nel cuore di pietra e preghiera del Rione Terra, una Cattedrale – madre e carceriera – ha ospitato, in una mattina di Prima Comunione, la parola ferma e tremante di un prete. Non un profeta, non un giudice: un uomo. Don Pasquale Iannuzzo ha parlato. Ha scelto di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Martina, la bambina che disse no: anche Avellino urla di un Paese che non sa amare

Leggi anche "Un Giorno per Martina": in piazza Duomo per non dimenticare la bambina messinese morta nel Salernitano - Un giorno per Martina, in piazza Duomo, onora la memoria della bambina messinese di 7 anni, tragicamente scomparsa in un incidente sull’autostrada A2.

