martina carbonaro uccisa ad afragola alessio tucci trasferito da poggioreale il carcere luogo poco sicuro per lui e per i parenti

La tragica morte di Martina Carbonaro ad Afragola riaccende l’attenzione su temi di giustizia e sicurezza nelle carceri italiane. Alessio Tucci, il principale sospettato, è stato trasferito da Poggioreale a un altro istituto penitenziario per motivi precauzionali. Un passo necessario? Le condizioni delle carceri italiane sono spesso al centro del dibattito pubblico e questo caso mette in luce le vulnerabilità del sistema. Resta da chiedersi: quanto possono essere sicuri i luoghi di detenzione

Trasferito in un altro carcere per motivi precauzionali. Via dal carcere di Poggioreale, per essere ristretto in una altra casa circondariale della Campania, dove potrà difendersi.

Leggi anche La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

