martina carbonaro tucci trasferito dal carcere di poggioreale per motivi di sicurezza

Il trasferimento di Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio della giovane Martina Carbonaro, solleva interrogativi sulla sicurezza nelle carceri italiane. In un periodo in cui la questione della giustizia e della tutela delle vittime è al centro del dibattito pubblico, la decisione di spostare Tucci evidenzia la fragilità del sistema. La società chiede risposte: come garantire che simili tragedie non si ripetano? Una riflessione urgente e necessaria.

Napoli, 2 giugno 2025 – È stato trasferito per "motivi di sicurezza" Alessio Tucci, reo confesso dell' omicidio della 14enne Martina Carbonaro. Il ragazzo ha lasciato il carcere di Poggiorele a Napoli ed è stato portato in un altro penitenziario della Campania. Accolta dunque la richiesta della difesa, presentata dall'avvocato Mario Mangazzo, che temeva aggressioni per il suo assistito. Inoltre, ha spiegato il legale all' Ansa, "i familiari erano stati importunati in occasione della consegna di un borsone con indumenti al loro parente all'esterno della casa circondariale". Tucci, che è accusato di omicidio pluriaggravato, occultamento di cadavere con l'aggravante della crudeltà , era stato condotto nel carcere di Poggioreale lo scorso mercoledì dopo il ritrovamento del corpo dell'ex fidanzatina all'interno del campo Moccia di Afragola.

