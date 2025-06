Martina Carbonaro gli accessi alla casa abbandonata dove è stata uccisa la 14enne erano stati murati

La tragica vicenda di Martina Carbonaro riaccende i riflettori su un tema drammatico e attuale: la sicurezza delle aree abbandonate nelle nostre città. In un contesto in cui l'attenzione alla salvaguardia dei giovani è cruciale, emergono interrogativi inquietanti. Perché gli accessi a quel luogo erano stati murati? L'autopsia di domani potrebbe svelare ulteriori dettagli e risposte a una comunità scossa e in cerca di giustizia.

Indagini sulla casa dell'ex custode dello stadio di Afragola dove è stato trovato il corpo di Martina Carbonaro. Il Comune: "Gli accessi erano stati murati a febbraio". Domani, 3 giugno, l'autopsia sul corpo della 14enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

