Martin Scorsese non va più al cinema per colpa di tutta quella gente che balbetta al telefono

Martin Scorsese, icona del cinema, ha deciso di dire addio alle sale a causa delle cattive abitudini del pubblico, come l'uso eccessivo del telefono. Un segnale che va oltre il suo caso: riflette un trend crescente di disconnessione tra spettatore e esperienza cinematografica. In un'epoca in cui la tecnologia invade ogni momento, è tempo di riscoprire il valore della concentrazione e dell'immersione. Sarà questo il futuro del cinema?

Il regista non trova più così tanto piacevole recarsi in una sala cinematografica piena di gente, per colpa delle cattive abitudini del pubblico Il leggendario critico cinematografico Peter Travers ha intervistato Martin Scorsese innumerevoli volte nel corso degli anni e la loro amicizia ha portato anche a molte conversazioni personali, come anche l'ultima. In una delle loro più recenti chiacchierate, infatti, Scorsese ha rivelato qualcosa di sorprendente: non guarda più i film al cinema. Quando Travers gli ha chiesto il perché, la risposta è stata rapida e appassionata. "Ho chiesto al maestro perché non vede più i film al cinema e lui si è scatenato contro il pubblico che blatera al telefono durante il film, si allontana per ordinare snack e bibite e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Martin Scorsese non va più al cinema per colpa di "tutta quella gente che balbetta al telefono"

