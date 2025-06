Martedì 3 giugno | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 3 giugno segna il 154° giorno dell’anno, un momento ideale per riflettere sul passato e pianificare il futuro. Con la luna calante, è il tempo perfetto per lasciar andare ciò che non serve più. Oggi celebriamo Santa Clotilde, una regina il cui nome evoca forza e leggenda. E come recita il proverbio, “Giugno caldo, luglio grano biondo”: prepariamoci a raccogliere i frutti del nostro impegno!

