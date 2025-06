Marketing piccole e medie imprese e intelligenza artificiale | l' incontro

Scopri come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il marketing delle piccole e medie imprese! Il 6 giugno, a Brindisi, un incontro imperdibile di Confcommercio approfondirà strategie innovative per potenziare il tuo business. In un mondo sempre più digitale, le PMI possono finalmente sfruttare strumenti intelligenti per emergere. Non perdere l'opportunità di trasformare la tua azienda: il futuro è qui, pronto a essere conquistato!

BRINDISI - Confcommercio Brindisi al fianco delle imprese nel percorso di innovazione. Venerdì 6 giugno, con inizio alle 15, presso la sede provinciale dell'associazione, in via A. B. Sabin, 2, avrà inizio un evento sul tema "L'evoluzione del marketing nelle Pmi: lo sviluppo del business con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Marketing, piccole e medie imprese e intelligenza artificiale: l'incontro

