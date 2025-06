Mark Hamill non vuole più tornare in Star Wars per una buona ragione

Mark Hamill, l'indimenticabile Luke Skywalker, ha deciso di dire addio a Star Wars, e non per mancanza di affetto. La sua scelta riflette il cambiamento nell'industria cinematografica, dove i legami con i personaggi iconici si stanno evolvendo. Un punto interessante? Hamill continua a esplorare ruoli vocali inediti, come il Joker, dimostrando che l'evoluzione artistica è la vera luce della galassia. Scopri cosa ci riserverà ora!

Mark Hamill interpreta due dei personaggi più iconici di tutti i tempi. Uno è la voce del Joker in Batman: The Animated Series, e l’altro è, ovviamente, Luke Skywalker. Nel lontano 1977, Mark Hamill debuttò come personaggio in Star Wars: Una Nuova Speranza. I due film successivi di Star Wars, L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, videro Luke Skywalker diventare uno dei Jedi più potenti mai esistiti. Hamill riprese il ruolo di Luke Skywalker nell’era moderna per Star Wars: Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L’Ascesa di Skywalker, sebbene la storia si concentrasse su Rey. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

