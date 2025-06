Marione il bagnino | il salvataggio del decoro? Mancato!

In un'epoca in cui la figura politica sembra sempre più distante dalla realtà dei cittadini, il sindaco Mario Agnelli si fa notare non solo per le sue gaffe, ma per la sua capacità di strappare sorrisi. In un contesto di polemiche e serietà, il suo "stand-up" improvvisato ci ricorda che il buonumore può essere una forma di resistenza. Ma il vero punto? Il decoro urbano va salvaguardato, anche con una battuta!

Altro che Mario Draghi, qui il Mario che fa notizia è Mario Agnelli, sindaco e improvvisato stand-up comedian da spogliatoio di terza media! Dopo una saga social degna del peggio gruppo WhatsApp di scapoli col prosecco in mano e la battuta pronta nella mutanda, il Sindaco della mutanda veloce ci ha regalato un’altra perla di profondo “pensiero istituzionale”. L’ultima? Una vignetta da bagnino frustrato: “L’insegnante di nuoto mi ha detto: venga dentro che è calda. Ed ora sono qui davanti al giudice.” Eh sì, perché pare che il nostro Sindaco non distingua più una piscina da un’aula di tribunale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Marione il bagnino: il salvataggio del decoro? Mancato!

Su questo argomento da altre fonti

Ferruccio Pilenga, il papà bergamasco dei cani bagnino

ilgiorno.it scrive: Ha fondato la Sics, famosa scuola di salvataggio. Anche nell’estate 2015 i cani con questo “marchio” saranno presenti, per la gestione delle emergenze, su una ventina di spiagge italiane ...

Cinque persone sono state salvate dai cani bagnini

Segnala agi.it: AGI - Cinque persone soccorse dai cani bagnino della Scuola italiana cani salvataggio in una sola giornata. Tre interventi diversi nel Lazio e in Sicilia. Due ragazzi soccorsi a Giardini Naxos.