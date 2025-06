marina centro paralizzata dalla sosta selvaggia forse qualcosa del piano del traffico sarebbe da rivedere

Marina Centro brulica di vita, ma la sosta selvaggia sta soffocando il cuore pulsante della Riviera. Con il ponte del 2 giugno che ha portato un’affluenza da record grazie al RiminiWellness, è ora di rivedere il piano traffico per garantire un'estate ancora più vivibile. Un’equazione semplice: più turisti, più necessità di spazi ben organizzati. Riusciremo a trovare una soluzione prima del gran caldo?

Il ponte del 2 giugno, complice il bel tempo e il RiminiWellness, dal punto di vista turistico è stato un successo. Il colpo d'occhio di migliaia e migliaia di persone arrivate in Riviera è sicuramente un buon indicatore per avere un'idea di quello che ci si può aspettare in vista dell'estate ma.