Marina centro paralizzata dalla sosta selvaggia forse qualcosa del piano del traffico sarebbe da rivedere

Marina Centro si trova a un bivio: il successo del ponte del 2 giugno, con il suo afflusso di turisti per il RiminiWellness, mette in luce l'urgenza di rivedere il piano del traffico. La sosta selvaggia non solo paralizza il quartiere, ma rischia di compromettere l'esperienza turistica che vogliamo offrire. È tempo di agire e trovare soluzioni per accogliere al meglio chi sceglie la nostra Riviera!

Il ponte del 2 giugno, complice il bel tempo e il RiminiWellness, dal punto di vista turistico è stato un successo. Il colpo d'occhio di migliaia e migliaia di persone arrivate in Riviera è sicuramente un buon indicatore per avere un'idea di quello che ci si può aspettare in vista dell'estate ma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Marina centro paralizzata dalla sosta selvaggia, forse qualcosa del piano del traffico sarebbe da rivedere

Leggi anche Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Marina si coalizzano, rientra una coppia al centro delle polemiche - Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, tensioni e alleanze si mescolano: Gemma e Marina si uniscono, mentre una coppia controversa riaccende le polemiche.

Su questo argomento da altre fonti

Moto in sosta selvaggia. Parco del mare invaso

Come scrive msn.com: Siamo purtroppo alle solite. Con il lungomare invaso dal parcheggio selvaggio di moto e scooter. Con le auto parcheggiate un po’ ovunque a Marina centro, in barba ai divieti. La situazione non è una n ...