Marianella spaventa | Inzaghi? Sul tecnico ho questa sensazione

Massimo Marianella ha lanciato un allerta sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter, dopo la deludente finale di Champions League. Le sue parole aprono a riflessioni più ampie: Inzaghi è ancora il leader giusto per guidare i nerazzurri? Con il calciomercato alle porte, le scelte della dirigenza diventeranno cruciali. La pressione cresce e il destino di un allenatore potrebbe dipendere da un solo match. Riuscirà Inzaghi a risollevarsi?

Marianella ha detto la sua sul futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter: le dichiarazioni. Massimo Marianella ha parlato a Sky Sport ritorna sulla disfatta in finale di Champions League col PSG, analizzando la situazione di Simone Inzaghi all' Inter: LE PAROLE – « Bisogna riconoscere la forza del Psg, ma io qui il giorno della partita e il giorno prima avevo detto che l'Inter fosse favorita. Aveva un'esperienza e una solidità, che oggi fa sorridere, poi clamorosamente crollata. Ieri è stata pesantemente deludente, perché non c'è stato neanche un grandissimo Psg per vincere la partita.