Marianella | Inzaghi? Non resta! Non c’è stato bisogno neanche di un grandissimo Psg per vincere la partita

Dopo la clamorosa finale di Champions League, il futuro di Inzaghi è più incerto che mai. Marianella mette in luce la disfatta dell'Inter contro un PSG che ha dominato senza pietà, vincendo 5-0. Ma non è solo una sconfitta, è un campanello d'allarme per il calcio italiano, in cerca di riscatto. Riuscirà l’Inter a rialzarsi? La risposta potrebbe riscrivere le regole del nostro calcio.

Marianella parla del futuro di Inzaghi e di Psg-Inter, finale di Champions League stravinta dai parigini per 5-0. Le sue parole. MINIMO SFORZO – Massimo Marianella a Sky Sport ritorna sulla disfatta in finale di Champions League: « Bisogna riconoscere la forza del Psg, ma io qui il giorno della partita e il giorno prima avevo detto che l’Inter fosse favorita. Aveva un’esperienza e una solidità, che oggi fa sorridere, poi clamorosamente crollata. Ieri è stata pesantemente deludente, perché non c’è stato neanche un grandissimo Psg per vincere la partita. Nonostante il talento e la bravura dell’allenatore, ieri non ce n’è stato bisogno di tutto questo talento. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marianella: «Inzaghi? Non resta! Non c’è stato bisogno neanche di un grandissimo Psg per vincere la partita»

