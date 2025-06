Mare Persiani chiede l’intervento dei balneari per la manutenzione delle spiagge

Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, risponde all'appello dei balneari del Poveromo, sottolineando le misure adottate per la manutenzione delle spiagge. Con la delibera che estende le concessioni fino al 2033, il Comune si distingue in un contesto dove tanti rischiano di perdere il patrimonio balneare. È un momento cruciale: la sinergia tra amministrazione e imprenditori potrebbe rappresentare la chiave per un turismo sostenibile e di qualità.

Massa, 2 giugno 2025 – All'allarme dei balneari del Poveromo il sindaco Francesco Persiani replica ricordando le politiche per il settore intraprese della sua giunta. Sottolineando la delibera del 2024 con cui il Comune ha esteso le concessioni balneari fino al 2033, Persiani sottolinea come si siano evitate le aste "a cui molti altri Comuni sono stati costretti a ricorrere". Sul lavarone e sul fenomeno dell'erosione il sindaco ricorda come " siano legati a dinamiche naturali, non certo a scelte politiche. Il Comune interviene ogni anno con ingenti risorse, impiegando fondi della fiscalità generale attraverso l'operato di Asmiu per lo smaltimento del materiale".

