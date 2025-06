Marco Silva Juventus concorrenza dalla Premier League per l’allenatore del Fulham | possibile testa a testa con i bianconeri! Ultime

Marco Silva, il talentuoso allenatore del Fulham, è al centro di un duello intrigante tra Juventus e altre squadre della Premier League. La sua ascesa sta catturando l’attenzione dei big europei, riflettendo la crescente competitività del calcio. I bianconeri potrebbero dover affrontare una concorrenza serrata per assicurarsi un tecnico in grado di portare innovazione e freschezza alla squadra. Chi avrà la meglio in questa sfida?

Marco Silva Juventus, concorrenza dalla Premier League per l'allenatore del Fulham: possibile testa a testa con i bianconeri! Gli aggiornamenti. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Marco Silva, allenatore che si è messo in mostra alla guida del Fulham in queste ultime stagioni e che piace molto alla Juve. Sulle sue tracce però non ci sarebbero soltanto i bianconeri: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano anche il Tottenham starebbe pensando di affidare la panchina a lui nel caso in cui optasse per la separazione da Postecoglou. La partita è aperta.

Leggi anche Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham - Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

