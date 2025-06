Marco Silva Juve il tecnico può liberarsi immediatamente dal Fulham con una penale! Tutti gli aggiornamenti

Marco Silva potrebbe diventare il nuovo tecnico della Juventus! La possibilità di liberarsi dal Fulham con una penale rende la situazione ancora più intrigante. Con la squadra bianconera in cerca di una rinascita e il mercato che si scalda, l'arrivo di Silva potrebbe rappresentare un cambio di marcia decisivo. Chi sa, potrebbe essere l'inizio di una nuova era per la Juve! Rimanete sintonizzati per gli sviluppi.

Marco Silva Juve, il tecnico potrebbe liberarsi immediatamente dal Fulham con una penale! Tra gli allenatori accostati al calciomercato Juve in questi ultimissimi giorni c'è anche Marco Silva, che si è messo in mostra con il Fulham in Premier League attirando su di sé gli occhi di diversi estimatori. Tra cui la Vecchia Signora, che ha iniziato a pensare concretamente a lui in caso di cambio di guida tecnica. L'allenatore, fa sapere Tuttosport, potrebbe liberarsi immediatamente dal Fulham con una penale. Su di lui anche il Tottenham.

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

