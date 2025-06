‘Marche a Rifiuti Zero’ in azione con i bambini della scuola Pulito il giardinetto comunale

Il giardinetto comunale di Venarotta si trasforma in un simbolo di speranza e responsabilità grazie ai piccoli cittadini della scuola primaria Don Milani. Insieme all’associazione "Marche a Rifiuti Zero", i bambini hanno dato vita a un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva. Un segnale poderoso in un'epoca in cui l’educazione ambientale è più che mai cruciale: il futuro del nostro pianeta passa dalle mani delle nuove generazioni!

Il giardinetto comunale di Venarotta è diventato un laboratorio di cittadinanza attiva, grazie ai bambini della scuola primaria Don Milani, all’associazione ‘ Marche a Rifiuti Zero ’ e all’amministrazione comunale. Infatti, dopo l’incontro in classe sull’abbandono dei rifiuti e le buone pratiche da adottare per la riduzione, il riuso e il riciclo, la scuola e il Comune hanno deciso di passare all’azione. Armati di guanti, entusiasmo e tanto senso civico, i piccoli volontari hanno raccolto numerosi sacchi di rifiuti nascosti tra l’erba e lungo i vialetti. A prima vista il parco sembrava pulito, ma con attenzione e spirito di osservazione i bambini hanno scoperto quanto sia facile ignorare l’inquinamento ‘invisibile’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Marche a Rifiuti Zero’ in azione con i bambini della scuola. Pulito il giardinetto comunale

