Marcello Lisci alla guida del San Miniato in Prima Categoria | nuova sfida nel calcio provinciale

Marcello Lisci, un veterano del calcio locale con oltre vent'anni di esperienza, è pronto a guidare il San Miniato in Prima Categoria. Questa nuova sfida si inserisce in un contesto di rinnovamento del calcio provinciale, dove passione e talento si intrecciano. "Conosco bene questo campionato", afferma Lisci, sottolineando la sua determinazione. Sarà interessante vedere come potrà portare il San Miniato a brillare nel panorama calcistico regionale!

Più di vent’anni di esperienza sulle panchine della nostra provincia, sia a livello di prime squadre che dei settori giovanili di diverse compagini: Marcello Lisci è ora pronto a vivere una nuova avventura con il San Miniato in Prima categoria. "E’ un campionato che conosco molto bene – sottolinea il nuovo mister neroverde (nella foto) – in quanto l’ho già affrontato negli ultimi sei anni sia nel Ponte d’Arbia che nel Gracciano. Già quest’anno, tuttavia, ho avuto una parentesi nel San Miniato, guidando l’Under 16 nel campionato regionale di merito: a gennaio ho preso la squadra nella zona calda della classifica ed abbiamo ottenuto la salvezza con un dignitoso nono posto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marcello Lisci alla guida del San Miniato in Prima Categoria: nuova sfida nel calcio provinciale

Approfondimenti da altre fonti

Marcello Lisci alla guida del San Miniato in Prima Categoria: nuova sfida nel calcio provinciale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Marcello Lisci alla guida del San Miniato in Prima Categoria: nuova sfida nel calcio provinciale

Scrive sport.quotidiano.net: Marcello Lisci, con oltre vent'anni di esperienza, guiderà il San Miniato in Prima Categoria, puntando sulla crescita dei giovani.