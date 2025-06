Marcello Cattani insignito Commendatore dell' Ordine Al Merito della Repubblica Italiana

Marcello Cattani, Presidente di Sanofi Italia e Malta, è stato recentemente insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Questo riconoscimento arriva in un momento cruciale per il settore farmaceutico, sottolineando l'importanza dell'innovazione e della leadership nella salute pubblica. Cattani si distingue non solo per la sua carriera, ma anche per il suo impegno nel promuovere una sanità sostenibile e accessibile a tutti. Un esempio da seguire!