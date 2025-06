Maranello trionfa contro Bellaria Igea Marina e conquista la promozione

Maranello festeggia una storica promozione dopo una vittoria decisiva contro Bellaria Igea Marina! Con un punteggio finale di 1-0, la squadra ha dimostrato tenacia e grinta, segnando un gol che resterà nella memoria dei tifosi. Questo successo non è solo un traguardo sportivo, ma un segnale di come il lavoro di squadra e la passione possano trasformare un sogno in realtà. Maranello è pronta a brillare nel panorama calcistico!

MARANELLO 1 BELLARIA I. M. 0 MARANELLO: Moscardini, Annovi J., Orlandi, Fontana, Ogbeide, Tognin, Baafi (78’ Degli Esposti), Restilli, Schiavone, Totaro, Ingrami (90’ Annovi D.). A disp.: Varieschi, Fantozzi, Cozzolino, Ferrari, Trotta, Sammarco. All.: Tosi BELLARIA IGEA MARINA: Berardi, Grossi, Zammarchi, Righini (33’ Kasalla), Zanotti, Loi (63’ Zanini), Facondini (90’ Conti), Vitali (55’ Falchero), D’Elia, Muci. A disp. Tosi, Pruccoli, Mignani, Campanini, Marconi. All.: D’Agostino Arbitro: Domeniconi di Faenza Reti: 53’ Baafi Note: ammoniti Muci, Orlandi La notizia è che il Maranello non è ripescato in Promozione, cosa che era già certa prima di ieri, ma che la squadra biancoblù è ufficialmente promossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maranello trionfa contro Bellaria Igea Marina e conquista la promozione

Approfondimenti da altre fonti

Maranello trionfa contro Bellaria Igea Marina e conquista la promozione; Maranello vince 4-3 contro San Vittore e accede alla finale playoff regionale; Prima categoria: il Maranello batte il San Vittore e conquista la finale playoff; Prima categoria: il Maranello vince la finale playoff e sale in Promozione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Maranello trionfa contro Bellaria Igea Marina e conquista la promozione

Segnala ilrestodelcarlino.it: Il Maranello vince contro Bellaria Igea Marina e ottiene la promozione in Promozione, completando un percorso perfetto.

Maranello vince 4-3 contro San Vittore e accede alla finale playoff regionale

Riporta msn.com: Il Maranello batte 4-3 il San Vittore e si prepara per la finale playoff regionale di Prima categoria contro il Bellaria.

Calcio Prima, il Bellaria è in finale playoff: battuto il San Secondo ai rigori (3-4)

Da altarimini.it: Finale contro il Maranello in campo neutro, ma il ripescaggio in Promozione è praticamente certo ...