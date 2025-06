Maracuda - Diventare grandi è una giungla | dietro le quinte del film con il regista

Scopri la magia della preistoria in "Maracuda - Diventare grandi è una giungla", il nuovo film d'animazione diretto da Viktor Glukhushin. In un'epoca in cui i dinosauri dominano, l'autore ci svela che crescere può essere un'avventura incredibile e colorata. Un tema universale, perfetto per le famiglie moderne che affrontano le sfide quotidiane. Preparati a ridere e riflettere: il 6 giugno il divertimento è in sala!

Abbiamo intervistato Viktor Glukhushin, autore del film Maracuda - Diventare grandi è una giungla, film d'animazione dal 6 giugno al cinema. E se la preistoria fosse il periodo più folle e colorato della storia umana? È così che la immagina Viktor Glukhushin nel suo Maracuda - Diventare grandi è una giungla, nuovo film del regista di My Sweet Monster, appena presentato a Cartoons on the Bay e che racconta genitorialità e voglia di indipendenza grazie ad una storia vivace e trasversale. Seguiamo infatti le vicende di Maracuda, un ragazzo un po' goffo e curioso che ha un rapporto difficile con la sua famiglia.

