Manuela Murgia uccisa la svolta dopo 30 anni la sorella | “Ci abbiamo dovuto pensare noi”

Dopo trent'anni di silenzi e incertezze, la storia di Manuela Murgia torna a far rumore. La sorella, con tenacia, ha riaperto un caso che molti avevano archiviato come suicidio. "Abbiamo dovuto pensare noi", dichiara, sottolineando il potere della determinazione familiare. In un'epoca in cui la giustizia viene spesso messa in discussione, questo è un chiaro richiamo all’importanza della verità. Cosa emergerà dai nuovi esami

"Speriamo che dai nuovi esami possa emergere il Dna del colpevole" spiega la sorella di Manuela Murgia che, insieme ai parenti, non si è mai arresa alla tesi del suicidio fino alla riapertura del caso: "Sarebbe stato più opportuno un intervento della Procura. Alla fine ci abbiamo pensato noi familiari". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Manuela Murgia non si suicidò, la svolta clamorosa dopo 30 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato - Una nuova luce si fa strada sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995. Dopo tre decenni, l'ex fidanzato è indagato per omicidio volontario, rovesciando le convinzioni consolidate che classificavano il caso come un suicidio.

Svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia: "Uccisa dall'ex"

