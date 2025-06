Manuela Dimaggio si riconferma campionessa italiana Kata Juniores per il secondo anno consecutivo

Manuela Di Maggio si riconferma campionessa italiana di kata juniores, un trionfo che illumina il panorama del karate nazionale. In un evento che celebra la memoria del M° Hiroshi Shirai, oltre 700 atleti si sono sfidati, evidenziando la crescente passione per questa disciplina in Italia. La sua vittoria non è solo un successo personale, ma un simbolo di come il karate stia guadagnando sempre più spazio nel cuore degli sportivi italiani. Non perderti il racconto della sua emozionante performance!