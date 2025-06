Manuel vola in cielo a sette anni il grande abbraccio di Montoro

Montoro vive un momento di profonda commozione per la perdita del piccolo Manuel, che a soli sette anni ha lottato con coraggio contro una malattia inesorabile. Un abbraccio collettivo della comunità ricorda l'importanza di sostenere le famiglie in difficoltà . In un'epoca in cui il tema della salute infantile è sempre più centrale, la storia di Manuel invita a riflettere sulla resilienza e sull'amore che può unirci anche nei momenti più bui.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione Comunale di Montoro, profondamente addolorata e commossa, si stringe alla Famiglia Del Regno p er la perdita del piccolo Manuel, volato in cielo a soli sette anni dopo aver lottato contro una malattia che purtroppi ha avuto la meglio  “In sette anni – dice il sindaco Salvatore Antonio Carratù- Manuel ha regalato gioie, emozioni, sorrisi e un amore che solo un figlio può donare ai genitori, la malattia purtroppo lo ha strappato alla vita; un tragico epilogo che non ha impedito a mamma Laura e papà Luca di compiere un gesto di immensa generosità : donare gli organi del loro piccolo per salvare la vita di altri bambini e bambine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Manuel vola in cielo a sette anni, il grande abbraccio di Montoro

