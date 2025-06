Mamma cade in bici col figlio di 3 anni | ricoverati entrambi

Una domenica di avventura si è trasformata in un incubo per una mamma e il suo bimbo di 3 anni a Pozza di Fassa. La caduta in bici, un evento purtroppo ricorrente nelle gite estive, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale delle famiglie. È essenziale riflettere sull'importanza di accessori di protezione e strade più sicure. Speriamo in una pronta guarigione per entrambi, ma facciamo tesoro di questa lezione.

Brutta disavventura poco dopo le 14 di ieri, domenica 1° giugno, per una mamma 41enne e suo figlio di 3 anni sulle strade di Pozza di Fassa. I due erano in bicicletta – il piccolo nel seggiolone – quando sono stati protagonisti di una caduta. Ambulanza, auto sanitaria e vigili del fuoco sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Mamma cade in bici col figlio di 3 anni: ricoverati entrambi

Se ne parla anche su altri siti

Cade con la bici, sul seggiolino c’era il bambino di 3 anni: mamma e figlio in ospedale; Pozza di Fassa, mamma cade in bici col figlio di 3 anni: ricoverati entrambi a Cavalese 1 giugno; Bimbo cade dalla bici e muore a 4 anni, disposta autopsia. La mamma: «Mio marito è sotto choc, ha perso il suo angelo». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bimbo cade dalla bici e muore a 4 anni, disposta autopsia. La mamma: «Mio marito è sotto choc, ha perso il suo angelo»

Segnala msn.com: La Procura di Trani ha disposto l'autopsia sul corpo del piccolo Francesco, il bimbo di 4 anni morto nel pomeriggio di lunedì scorso a ...

Bimbo cade da bici e muore a Barletta, disposta l'autopsia. Mamma sui social: "Chiedo rispetto per il nostro dolore"

Secondo notizie.tiscali.it: avrebbe perso l'equilibrio cadendo e travolgendo con il suo corpo il figlio. Il bambino nell'urto contro il pavimento, ha perso conoscenza. È stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale ...

Sparisce la bici del figlio. Ladro preso dalla madre

ilgiorno.it scrive: La donna ha chiamato subito i carabinieri, affermando di aver trovato la bici rubata al figlio. Una pattuglia è arrivata in breve e ha sorpreso l’uomo descritto dalla mamma ancora in possesso ...