Maltratta la compagna e il figlio di lei | arrestato un 56enne

Un'altra brutta pagina di violenza domestica si è scritta a Morrovalle, dove un 56enne è stato arrestato per maltrattamenti ai danni della compagna e del figlio. Questo caso, purtroppo, non è isolato: il fenomeno della violenza sulle donne continua a crescere, destando allerta sociale. È fondamentale parlare, denunciare e unire le forze per contrastare questa piaga. Ogni voce conta nella lotta per un futuro senza violenza.

I carabinieri della Stazione di Morrovalle, hanno arrestato un 56enne residente nella cittadina, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Macerata. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla recidiva, commessi ai danni della compagna, una donna italiana 42enne del luogo e del figlio minorenne di quest’ultima. L’indagato è accusato di reiterati episodi di violenza sia fisica che verbale ai danni della vittima e del figlio di lei, accertati in più occasioni dai carabinieri. Al termine delle formalità di rito, è stato portato nel carcere di Fermo, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltratta la compagna e il figlio di lei: arrestato un 56enne

Leggi anche Giovane maltratta la compagna incinta e la nonna invalida al 100% - In un drammatico episodio avvenuto a Siena, un giovane di 28 anni, originario di Poggibonsi, ha maltrattato la compagna incinta e sua nonna invalida.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maltratta la compagna e il figlio di lei: arrestato un 56enne; Picchia la compagna e il figlio di lei, arrestato uomo di 56 anni; Morrovalle - Arrestato per maltrattamenti in famiglia: vittime la compagna e il figlio di lei; Arrestato per violenza verso la compagna e il figlio 56enne di Morrovalle. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maltratta la compagna e il figlio di lei: arrestato un 56enne

Riporta msn.com: I carabinieri della Stazione di Morrovalle, hanno arrestato un 56enne residente nella cittadina, in esecuzione di un ordine di ...

Picchia la compagna e il figlio di lei, arrestato uomo di 56 anni

Secondo rainews.it: Arrestato dai carabinieri di Morrovalle è stato portato nel carcere di Fermo. L'accusa è di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla recidiva ...

Picchia la compagna davanti alla bimba di 9 mesi, arrestato

Secondo msn.com: Ha chiamato il 112 chiedendo aiuto, spiegando che il compagno la stava picchiando e che in casa con loro c'era la figlia, di nove mesi. (ANSA) ...