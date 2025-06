Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani martedì 3 giugno | le regioni a rischio

Attenzione a tutti! Domani, martedì 3 giugno, le regioni settentrionali si preparano a un'improvvisa tempesta. Con l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile, nuvole e temporali potrebbero stravolgere i piani di molti. Ma non è solo il maltempo a preoccupare: in Sardegna si segnalano temperature elevate, un chiaro segno dei cambiamenti climatici in corso. Rimanete informati e preparatevi!

Domani, martedì 3 giugno, è previsto il passaggio di una perturbazione sulle regioni settentrionali. Attesi nuvole e temporali sulle zone del Nord. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Allerta gialla su tre regioni. In Sardegna allerta per le temperature elevate. Tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

