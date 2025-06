Malattie croniche intestinali le nuove opportunità della Gastroenterologia

La gastroenterologia sta vivendo una rivoluzione! Il Corso di Formazione AIGO 2025 porterà alla luce le ultime novità su malattie infiammatorie croniche intestinali, aprendo la strada a diagnosi e terapie all'avanguardia. Un'opportunità imperdibile per professionisti del settore che desiderano restare aggiornati su un tema sempre più centrale nella salute pubblica. Scopri come queste innovazioni possano migliorare la vita di milioni di persone!

Malattie infiammatorie croniche intestinali, novità diagnostiche e terapeutiche in ambito gastroenterologico, e molti altri argomenti, saranno esaminati durante il Corso di Formazione AIGO 2025 ( Associazione italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri), sezione Campania-Basilicata, che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Malattie croniche intestinali, le nuove opportunità della Gastroenterologia

Leggi anche Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, previste visite gratuite: le informazioni - In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), la ASL di Frosinone offre visite gratuite e informazioni utili.

Se ne parla anche su altri siti

Malattie infiammatorie croniche intestinali: a Cagliari il confronto tra clinica e ricerca; Nuove strategie terapeutiche per malattia di Crohn e colite ulcerosa; Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali e malnutrizione: un modello di presa in carico; Cosa fare quando il Crohn o la colite ulcerosa sono refrattari? Valutare terapie combinate e chirurgia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Le malattie infiammatorie intestinali sono in continuo aumento fra gli adolescenti

msn.com scrive: Fra gli under 20 le diagnosi di malattia di Crohn e colite ulcerosa sono cresciute del 25% in 15 anni; l’impatto pesante a scuola e con gli amici ...

Nuove sfide nella gestione delle Malattie infiammatorie croniche intestinali

Come scrive healthdesk.it: Dalla diagnosi precoce alla terapia personalizzata, passando per l’uso dell’intelligenza artificiale: a Cagliari gli esperti si confrontano sulle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) ...

Malattie infiammatorie croniche intestinali: a Cagliari il confronto tra clinica e ricerca

Secondo osservatoriomalattierare.it: Malattie infiammatorie croniche intestinali: a Cagliari il confronto tra clinica e ricerca. Focus su diagnosi precoce, terapia personalizzata, AI e approcci ...