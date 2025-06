Makiobo Juve nuovo colpo per il futuro | in arrivo il centrale del Club Brugge! Già definito il suo percorso in bianconero | tutti i dettagli

La Juventus continua a guardare al futuro con ambizione: è in arrivo Makiobo, un giovane centrale del Club Brugge. Questo colpo non rappresenta solo un rinforzo per la prima squadra, ma un investimento strategico in un talento che potrebbe brillare nei prossimi anni. In un calcio sempre più orientato verso i giovani, la Juve dimostra di voler costruire una squadra competitiva e innovativa. Rimanete sintonizzati per scoprire tutti i dettagli!

e le ultimissime. Non solo colpi per rinforzare l’organico della prima squadra, il calciomercato Juve è alla ricerca di giovani talenti con cui completare le rose delle formazioni under. In tal senso è da leggere il fortissimo interesse per Makiobo. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese i bianconeri hanno già messo a segno il colpo: il difensore centrale classe 2007 arriverà dal Club Brugge e andrà a rinforzare l’unger 20 con proiezione già sulla Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Makiobo Juve, nuovo colpo per il futuro: in arrivo il centrale del Club Brugge! Già definito il suo percorso in bianconero: tutti i dettagli

