Mai stato al Santuario Ma un fedele ricorda lì Sempio coi capelli lunghi

Il Santuario della Madonna delle Bozzole torna al centro dell'attenzione, non solo per la sua sacralità, ma anche per il dramma di un omicidio che ha scosso la comunità. Le ricerche di Chiara Poggi su tematiche delicate come pedofilia e anoressia si intrecciano con le dichiarazioni di Andrea Sempio, che respinge ogni accusa. In un contesto di crescente sensibilizzazione sociale, quanto è importante fare luce sulla verità? La storia continua a svelarsi.

Due foto del Santuario dello scandalo salvate sul computer di Chiara Poggi, insieme a ricerche su pedofilia e anoressia in una Usb. E la fermezza dell'indagato per l'omicidio, Andrea Sempio, nel sostenere che lui, nella chiesa della Madonna delle Bozzole, non c'è mai stato. Al punto da sfidare chiunque a dire il contrario, in quella che oggi non solo si è rivelata una sfida persa, alla luce delle nuove testimonianze che lo indicano come uno dei ragazzi di Don Gregorio all'epoca del delitto, ma che ha spinto gli inquirenti ad acquisire tutti gli atti dei video ricatti hot, messi a segno da due ragazzi romeni ai danni del prete esorcista che, ogni mercoledì, praticava riti di purificazione per tossicodipendenti, anoressiche e orfani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Mai stato al Santuario". Ma un fedele ricorda lì Sempio coi capelli lunghi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mateus Valeta Palanga Chicoco è diacono / Attualità / Home; Caravaggio in festa: oggi si celebra il 593esimo dell'Apparizione; Delitto di Garlasco/ Un fedele del santuario della Bozzola: “Vidi spesso Andrea Sempio nel 2007”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fedele ricorda, Prevost mi disse: 'ascoltare, pregare, sentire'

Scrive msn.com: (ANSA) - ANDRIA, 11 MAG - "Ricordo le sue parole che rimangono scolpite nel mio cuore. Ha detto a me e alla nostra associazione di 'ascoltare, pregare e sentire' per metterci al servizio di Maria e di ...