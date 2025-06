Mai esaurito il compito di rendere vivi nella società gli ideali costituzionali

In un'epoca in cui i valori fondamentali sembrano spesso dimenticati, la missione di rendere vivi gli ideali costituzionali diventa più che mai cruciale. Non si tratta solo di principi scritti, ma di un impegno quotidiano che richiede passione e competenza da parte di chi opera nelle istituzioni. Ripensare alla nostra Costituzione significa riflettere su come possiamo costruire una società più giusta e coesa. Ogni azione conta: siamo pronti a fare la nostra parte?