Maglia nera per le multe Autovelox è record nazionale | Spesa media di 168 euro

Afferra la cintura, perché il 2024 segna un nuovo record per le multe autovelox in Italia! Con una spesa media di 168 euro per cittadino, le città italiane hanno incassato quasi 650 milioni di euro, un balzo del +11,3% rispetto all’anno precedente. Questi numeri non solo mettono in luce l’attenzione alla sicurezza stradale, ma sollevano anche interrogativi sul rapporto tra norme e comportamento dei guidatori. Sarà davvero la strada giusta per una guida più responsabile?

Nelle principali venti città italiane le multe stradali hanno garantito, nel 2024, incassi totali da quasi 650 milioni di euro, in aumento del +11,3% rispetto ai proventi totali registrati nel 2023. I dati arrivano dal Codacons, che ha analizzato i rendiconti che gli enti locali devono pubblicare per legge entro il 31 maggio di ogni anno, indicando gli introiti percepiti attraverso le sanzioni per violazione del codice della strada e il relativo utilizzo. Firenze si piazza al terzo posto della classifica – prima della città gigliata ci sono Milano e Roma – con il 35,6% in più rispetto all'anno precedente.

Leggi anche Non è una provincia per giovani. Massa Carrara maglia nera per qualità della vita - Massa Carrara si conferma una provincia poco favorevole per i giovani, secondo l'ultimo report del Sole 24 Ore presentato al Festival dell'Economia.

Lo riporta lanazione.it: Dossier del Codacons sui dati del 2024: Firenze davanti a tutti anche per importo pro capite. Ma Giorgio: "Le sanzioni riguardano soprattutto chi viene da fuori, solo per l’11% i residenti".

