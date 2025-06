Madame e la sua lunghissima pausa artistica Lo sfogo contro la musica come macchina da soldi | meglio essere dimenticata

Madame rompe il silenzio dopo un'assenza prolungata, denunciando le logiche spietate dell'industria musicale. "Meglio essere dimenticata che diventare una macchina da soldi", afferma l'artista vicentina, sottolineando una crisi creativa che tocca molti nel panorama musicale attuale. Questo sfogo ci invita a riflettere su come l'arte sia spesso sacrificata sull'altare del profitto. La sua voce potrebbe essere il grido di aiuto di una generazione pronta a riappropriarsi della creativitĂ

Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene musicali, Madame ha scelto di rompere il silenzio con una serie di attacchi taglienti contro l’industria discografica. L’artista vicentina ha usato le sue storie su Instagram per lanciare un attacco frontale contro quelle che considera dinamiche distorte del mercato, caratterizzate da una sovrabbondanza di pubblicazioni spesso piĂą legate al profitto che a una reale necessitĂ espressiva. La denuncia: «La musica non è una macchina da soldi». Le parole di Madame non lasciano spazio a interpretazioni: «Non sopporto chi prende la musica come una macchina da soldi, chi lavora 247 anche a cose non ispirate e vuote di contenuto per piazzare o grattare da tutti», ha scritto l’artista nelle sue stories. 🔗 Leggi su Open.online

